Ieri la tromba d’aria, oggi l’alluvione: le imprese di Nonantola in ginocchio pronte a rialzare la testa

NONANTOLA – L’ultimo disastro fu la tromba d’aria, che fece danni per oltre un milione e mezzo di euro nel 2014 accanendosi con particolare veemenza sulla zona industriale. Adesso di nuovo la sfortuna si accanisce sulle imprese di Nonantola. Sì, perché a subire i danni maggiori in seguito all’esondazione del Panaro di domenica scorsa, oltre alle famiglie e ai cittadini di Nonantola, sono state le attività commerciali e le aziende della cittadina, già pesantemente danneggiate, come del resto in tutto il territorio nazionale, dal lockdown primaverile e dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia da Covid-19. Ai già ingenti danni, dunque, se ne aggiungono altri dovuti all’esondazione del Panaro di domenica 6 dicembre, che ha trasformato le strade di Nonantola in veri e propri fiumi e ha provocato l’allagamento di numerosi locali, sia pubblici che privati. Per qualche giorno la città è stata irriconoscibile, anche se ora, almeno esteriormente, tutto sembra piano piano, apparentemente, tornato alla normalità.

Sono tante, però, le aziende della zona industriale di Nonantola ad essere state colpite dall’allagamento seguito all’esondazione di domenica. In alcuni casi, fanno ancora impressione alla vista i locali a piano terra o gli scantinati sgombrati per poter procedere alla rimozione dell’acqua che era entrata negli edifici. Nei cortili delle aziende si vedono, invece, pile di oggetti ingombranti ammucchiati in attesa di poter valutare i danni. A questo proposito, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, ha già annunciato di aver firmato la richiesta al Governo dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo, procedura necessaria per lo stanziamento dei rimborsi a cittadini e attività danneggiate dall’esondazione del Panaro. E intanto, sul piatto sono stati già stanziati 2 milioni di euro di risorse regionali. Rimborsi, insieme a quelli stanziati per far fronte alle chiusure dovute al Coronavirus, su cui tante aziende contano per poter ripartire dopo l’alluvione, come dimostrano i numerosi interventi effettuati oggi dai volontari della Protezione Civile nella zona industriale di Nonantola.

Spostandosi, poi, dalla zona industriale verso altre aree della città, nemmeno lo storico locale Vox è scampato ai danni causati dalla falla nell’argine del Panaro. A danneggiare il locale è stata l’acqua entrata nei locali dopo l’esondazione, anche se i titolari specificano che i danni sono lievi rispetto a quelli subiti da altri edifici ed abitazioni della città, nonostante alcune sale allagate e l’acqua entrata nei camerini.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017