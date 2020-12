La commozione dei Vigili del fuoco: “Grazie nonantolani, vi siete prodigati nel fornire sostegno e generi di conforto”

“Grazie nonantolani, vi siete prodigati nel fornire sostegno e generi di conforto”. E’ un messaggio di composta emozione, è commozione quella che trapela tra le righe del comunicato stampa di chiusura delle attività di emergenza portate avanti dai Vigili del Fuoco a Nonantola, dove da domenica il paese è alle prese con le conseguenze dell’esondazione del Panaro di domenica 7 dicembre.

Scrivono i Vigili del Fuoco:

Si è conclusa l’attività dei Vigili del Fuoco nell’emergenza causata dalla piena dei fiumi e in particolare dalla rottura dell’argine del Panaro.

Sono stati oltre 600 gli interventi effettuati dai 100 vigili del fuoco presenti nell’area delle operazioni. Circa 540 le persone recuperate dalle case allagate. Decine i prosciugamanti.

Operazioni particolarmente complesse nell’area di Casette e La Grande per l’importante massa d’acqua da far defluire.

I Vigili del Fuoco sono sorpresi dalla popolazione che nonostante fosse colpita dall’alluvione ha supportato i soccorritori e i propri concittadini più sfortunati con un inaspettato quanto apprezzato sostegno morale e materiale. Singoli cittadini e pubblici esercizi si sono prodigati nel fornire sostegno e generi di conforto.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017