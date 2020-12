NONANTOLA – Tra edifici inagibili e servizi che saltano, la scuola a Nonantola resiste e riparte. La sindaca Federica Nannetti fa il punto:

🔴 Situazione scuole a Nonantola

Lunedì 14 dicembre riprende l’attività al Nido Piccolo Principe e la scuola paritaria San Giuseppe, edifici che non sono stati interessati dall’alluvione.

Martedì 15 dicembre ripartirà l’attività presso le scuole d’infanzia Don Ansaloni (via Larga) e Don Milani (Gori) edifici utilizzati per l’assistenza alla popolazione. Da domani, venerdì 11 dicembre a lunedì 14 dicembre saranno effettuate le necessarie operazioni di sanificazione approfondita e di riconfigurazioni dei locali.

Tutti gli altri edifici scolastici hanno subito severi danneggiamenti. In particolare il plesso Don Beccari risulta inagibile. Le sezioni del Nido saranno ricollocate a partire da giovedì 17 dicembre presso il Piccolo Principe; le sezioni di Scuola d’infanzia troveranno collocazione fino alla chiusura natalizia presso la scuola paritaria San Giuseppe da mercoledì 16 dicembre.

Per quanto riguarda le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado sono attualmente in corso alcune valutazioni e prove tecniche il cui esito sarà noto nella giornata di domani venerdì 11 dicembre. A seconda dell’esito delle prove domani aggiorneremo sulle date di riapertura che in ogni caso non potrà essere prima di metà della prossima settimana.

Considerata la situazione legata all’alluvione fino a gennaio 2021 l’attività scolastica sarà garantita, ma in condizioni di emergenza e non saranno garantiti i servizi di pre-scuola, orario prolungato e trasporto.