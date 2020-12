Alluvione Nonantola, Bonaccini annuncia commissione di inchiesta: “Non faremo sconti a nessuno”

Una commissione tecnica specializzata accerterà le cause della rottura dell’argine del fiume Panaro che domenica, nel Modenese, ha causato ingenti danni causando l’alluvione di Nonantola “Non deve accadere che si rompano argini – ha affermato il presidente della Regine Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che in aula, durante la seduta dell’Assemblea legislativa ha commentato l’istituzione della commissione annunciata dall’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo – dopo quanto accaduto, vogliamo capire quali sono le cause: sono naturali? Sono per negligenza? Sono per errore di qualcuno? Noi lo vogliamo sapere, e lo vogliamo sapere in fretta. Non faremo sconti a nessuno”. (ANSA).

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017