Il ringraziamento ai volontari dell’alluvione di Nonantola

“Grazie davvero a tutti voi. Semplicemente, ma sinceramente, grazie. Perché in questi casi non servono tante parole. Perché sto parlando a persone che quando serve la loro presenza e il loro lavoro, ci sono ogni volta. E si fanno trovare pronti, sempre e ovunque vengano chiamati. Questo Paese deve andare orgoglioso del proprio sistema di Protezione civile, e delle donne e degli uomini che ne sono l’anima. E noi saremo sempre pronti a ricambiare ciò oggi abbiamo ricevuto”

E’ questo uno dei passaggi del messaggio di ringraziamento che l’assessora regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Irene Priolo, assieme al Sottosegretario alla Presidenza della Regione, Davide Baruffi, porterà oggi a Nonantola, colpita dagli allagamenti causati dalla rotta del Panaro avvenuta nei giorni scorsi, incontrando e ringraziando i volontari -oltre 350 al lavoro ogni giorno – delle colonne mobili di Protezione civile provenienti, oltre che dall’Emilia-Romagna, ancheda Piemonte, Lombardia e Veneto, da giorni impegnati nelle aree che hanno dovuto fare i conti con i danni causati dall’esondazione dei giorni scorsi del Panaro, nel modenese, che ha interessato i territori di Nonantola, Castelfranco Emilia, Modena e Campogalliano.

Proprio ieri l’assessore Priolo ha incontrato i sindaci e i tecnici dei comuni colpiti per definire la road map dei risarcimenti e dei 2 milioni di euro aggiuntivi destinati dalla Giunta regionale alle attività commerciali, in particolare pubblici esercizi, già colpite dal Covid.



Gli interventi delle colonne mobili di Protezione civile

Operativi da giorni, i volontari della colonna mobile proveniente dal Piemonte hanno lavorato, in particolare, nel centro storico di Nonantola, mentre la colonna proveniente dalla Lombardia è stata impegnata per mettere in sicurezza la scuola di via Grieco.

Mentre la colonna veneta ha lavorato nel quartiere S. Francesco, i volontari della colonna mobile dell’Emilia-Romagna hanno operato in località Casette, e continueranno a garantire la loro collaborazione anche nei prossimi giorni.

L’Agenzia regionale di Protezione civile ha inoltre gestito i servizi di piena per i tratti di competenza in tutta l’Emilia-Romagna, mentre sono ancora in corso molti interventi di somma urgenza su fiumi, difesa della costa e frane.

Immagini di volontari al lavoro tratte da Facebook