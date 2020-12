Ravarino, il centro del riuso Niente di Nuovo mette a disposizione locale di Via Larga per emergenza alluvione

Chi vuole DONARE mobili, biancheria per la casa (lenzuola, coperte, piumoni), stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate) PULITI E IN BUONO STATO agli alluvionati, può telefonare a Graziano 3392277995 per accordarsi per appuntamento presso la sede di Via Larga (Nonantola) Via Provinciale Est 91.